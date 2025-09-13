Губернатор Травников назвал процесс выборов в Новосибирской области абсолютно прозрачным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил Центра общественного наблюдения за выборами в Горсовет и Закосбрание региона. Там ведется трансляция происходящего на избирательных участках: видеозаписи сохраняются, их можно пересматривать. Выводы глава региона озвучил в своем телеграм-канале 13 сентября.

«За ходом голосования следят наблюдатели, представители политических партий, общественных организаций и участники СВО. Они отслеживают возможные нарушения, следят за ходом голосования. Такой формат контроля позволяет оперативно выявлять и реагировать на спорные моменты в дни голосования. Сегодня в очередной раз убедился, что процесс выборов абсолютно прозрачный», — отметил Травников.

По словам губернатора, на данный момент серьезных нарушений процедуры голосования не было зафиксировано.

Напомним, трехдневное голосование на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов началось 12 сентября. Избирательные участки работают 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени. Накануне один из кандидатов заявил, что столкнулся с провокацией: якобы неизвестные от имени Антона Тыртышного заявили о снятии его с выборной гонки.