82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 сентября, 13:51
пробки
4/10
погода
+10.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
13 сентября, 13:51
пробки
4/10
погода
+10.6°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 10:37
общество

Новосибирцам сообщили, насколько сильной будет магнитная буря 13 сентября

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

13 сентября геомагнитная обстановка, по данным Лаборатории солнечной астрономии, ожидается спокойной.

Вероятность магнитных бурь в этот день составляет всего 3%, при этом шанс слабых геомагнитных возмущений оценивается в 15%. Прогнозируемый индекс геомагнитной активности Ap — 5, а уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 120. В целом, вероятность спокойной магнитосферы — 82%.

Несмотря на низкий риск сильных бурь, специалисты рекомендуют проявлять осторожность людям с повышенной метеочувствительностью. Ожидается постепенная стабилизация магнитного поля в предстоящие дни.

Напомним, что в Новосибирской области ожидаются заморозки.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.