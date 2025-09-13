Новосибирцам сообщили, насколько сильной будет магнитная буря 13 сентября

13 сентября геомагнитная обстановка, по данным Лаборатории солнечной астрономии, ожидается спокойной.

Вероятность магнитных бурь в этот день составляет всего 3%, при этом шанс слабых геомагнитных возмущений оценивается в 15%. Прогнозируемый индекс геомагнитной активности Ap — 5, а уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 120. В целом, вероятность спокойной магнитосферы — 82%.

Несмотря на низкий риск сильных бурь, специалисты рекомендуют проявлять осторожность людям с повышенной метеочувствительностью. Ожидается постепенная стабилизация магнитного поля в предстоящие дни.

Напомним, что в Новосибирской области ожидаются заморозки.