Около 300 борцов прибыли в Новосибирск на турнир по самбо

В Сибирской Академии самбо стартовал Всероссийский турнир «Кубок Сибири», посвящённый памяти Героя России Юрия Климова.

В соревнованиях участвуют около 300 спортсменов из 25 регионов страны. Министр спорта Сергей Ахапов отметил, что турнир становится всё более престижным, а в этом году его значение особенно велико — в Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Победители получат звания мастеров спорта России.

Главный судья Игорь Кочкин оценил организацию турнира как высококлассную, сравнив её с международными стандартами.

Турнир посвящён Юрию Климову — первому командиру новосибирского СОБРа, погибшему в 2000 году на Северном Кавказе, пишет пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.