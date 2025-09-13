Почти на 42 рубля подорожали сигареты в Новосибирской области

За последние три года стоимость табачных изделий в Новосибирской области значительно выросла.

Согласно данным Росстата, цена пачки сигарет увеличилась на 42 рубля и составляет в среднем 207 рублей, что на 9,17% больше, чем год назад. Сравнив показатели, можно увидеть, что летом прошлого года средняя цена была 189,72 рубля, а к лету 2025 года она выросла до 207,11 рубля, что представляет собой рост на 26,53% за три года.

Темпы роста цен в Новосибирске немного отстают от общероссийских — по стране цены увеличились на 14,34%, а в регионе на 14,22% за последние два года.

Напомним, что в Новосибирске резко сократились продажи алкоголя.