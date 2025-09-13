82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Стало известно, во сколько откроются избирательные участки в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм
На территории Новосибирской области сегодня, 12 сентября, в 8:00 начали работу 1757 избирательных участков.

Их деятельность обеспечивают почти 15 тысяч членов избирательных комиссий.

График работы участков — с 8:00 до 20:00. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт. Аналогично они будут работать и в следующие дни голосования.

Граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить участок лично (состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за больным или ребенком), имеют право подать заявление на голосование на дому. Обращение необходимо направить в свою участковую комиссию не позднее 14:00 14 сентября.

Найти свой избирательный участок можно с помощью онлайн-сервисов на портале «Госуслуги» или на официальном сайте ЦИК России. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

По всем возникающим вопросам рекомендуется обращаться на «горячую линию» Избирательной комиссии Новосибирской области по телефону: 8 (383) 347-67-76.

Денис Дычаковский
Журналист

