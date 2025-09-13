В Новосибирске приметы осени предвещают суровую зиму с морозом до – 45 °С

Раннее пожелтение листьев на березах, обильный урожай рябины и преждевременная миграция птиц на юг указывают на то, что природа готовится к долгим и холодным месяцам.

Об этом заявил новосибирский климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

Его выводы основаны не только на народных приметах, но и на данных многолетних наблюдений за климатом. Изучив архивные данные о погоде в Новосибирске, он выявил закономерность: годы с ранней осенью и большим урожаем ягод часто сопровождались аномально низкими температурами зимой и рекордным снегопадом. Не исключено понижение температуры до – 45 °С. Однако не длительно, а кратковременно.

По его словам, народные приметы, хотя и имеют под собой определенные основания, не могут служить надежным долгосрочным прогнозом.

«Климат – сложная система, на которую влияет множество факторов, и предсказать погоду на несколько месяцев вперед, опираясь только на приметы, невозможно», — заявил Непомнящих.

Он отметил, что для более точного прогноза необходимо учитывать данные метеорологических спутников, результаты компьютерного моделирования и другие научные методы.

Ранее климатолог заявлял, что сентябрь в Новосибирске будет аномальным.