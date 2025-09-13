82.76% -1.2
наука

В Новосибирске создали НИИ радиоэлектронного приборостроения

Фото: Сиб.фм
В рамках программы «Приоритет-2030» в Новосибирской области открылся Научно-исследовательский институт радиоэлектронного приборостроения.

Новый НИИ, основанный на базе компании «Радио и Микроэлектроника» и НГТУ НЭТИ, займётся исследованиями и разработкой продукции для электроэнергетического сектора. Институт будет работать над фундаментальными и прикладными исследованиями в электронике, энергетике и ИТ, а также разрабатывать конкурентоспособные технологии и сертифицировать оборудование.

В учебный процесс НГТУ НЭТИ интегрированы специализированные программы для подготовки кадров для «Цифровой энергетики». Создание института основано на студенческом конструкторском бюро, образованном в 2021 году. На средства АО «РиМ» строится новое здание института площадью 4000 кв. м, которое планируется завершить в 2026 году, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в Новосибирске разработали контейнер для безопасной перевозки биоотходов.

