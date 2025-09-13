В Новосибирске женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП

12 сентября поздно вечером в Заельцовском районе Новосибирска произошла авария с участием четырёх автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, 24-летняя женщина на «Субару Импеза» столкнулась с «Мерседесом», остановившимся на перекрёстке. От удара «Субару» отбросило на встречный «Чери Тиго», который отлетел на бордюр и врезался в «Форд».

В результате ДТП пострадали 10-летний пассажир «Субару» и 60-летняя пассажирка «Мерседеса» — они были госпитализированы.

Напомним, что в Чановском районе Новосибирской области в ДТП погибла пассажирка авто.