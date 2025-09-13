В Новосибирской области открылись три новых акушерских пункта

В регионе начали работу три новых фельдшерско-акушерских пункта в селе Березово Маслянинского округа, деревне Воробьево Колыванского района и посёлке Зимовье Черепановского района.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области, медицинские учреждения оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания помощи, включая процедурные комнаты и помещения для хранения медикаментов.

Также для медицинского персонала в двух пунктах построены служебные квартиры.

