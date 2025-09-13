82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 сентября, 16:25
пробки
3/10
погода
+10.7°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
13 сентября, 16:25
пробки
3/10
погода
+10.7°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 13:10
общество

В Новосибирской области открылись три новых акушерских пункта

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В регионе начали работу три новых фельдшерско-акушерских пункта в селе Березово Маслянинского округа, деревне Воробьево Колыванского района и посёлке Зимовье Черепановского района.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области, медицинские учреждения оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания помощи, включая процедурные комнаты и помещения для хранения медикаментов.

Также для медицинского персонала в двух пунктах построены служебные квартиры.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские ветераны СВО проходят реабилитацию в санаториях.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.