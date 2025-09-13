82.76% -1.2
В Новосибирской школе №177 построили четыре футбольных поля

Фото носит иллюстративный характер (freepik.com)
В новосибирской школе №177 построили футбольный комплекс, состоящий из четырех полей для игры в мяч. Арену построил инвестор — компания СибБарс, торжественное открытие запланировано на 15 сентября. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

«На арене «Барс» площадью 2,5 тысячи квадратных метров размещены четыре футбольных поля, которые можно объединить в одно для проведения мероприятий массового футбола», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Новая арена прошла все проверки на предмет пожарной безопасности и соответствие прочим требованиям для занятия детей спортом. По будням с 8 до 15 часов там будут играть в футбол школьники, а в остальное время — тренироваться футбольные команды.

На арене будут проводиться городские турниры по футболу среди школьников.

Накануне стало известно, что президент Новосибирской областной федерации футбола Артём Роговский назначен на пост генерального директора стадиона «Спартак».

