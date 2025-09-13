Врачи из Новосибирска спасли жизнь бойца СВО, перенесшего сложную операцию

Боец СВО, кавалер Ордена Мужества, стал героем чудо-спасения после тяжёлого минного ранения — взрыв повредил его левую часть тела и крупные сосуды, но врачи сумели вернуть его к жизни.

После лечения в российских госпиталях у бойца СВО обнаружили расслоение аорты, заболевание, которому он был подвержен генетически. В НМИЦ им. Мешалкина под руководством Максима Ляшенко была проведена уникальная операция по протезированию аорты с применением методики «замороженный хобот слона».

Через 19 дней после вмешательства боец был выписан. Сердечные проблемы остались позади, и он продолжает реабилитацию, пишет Горсайт.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские ветераны СВО проходят реабилитацию в санаториях.