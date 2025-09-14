История, поражающая своей абсурдностью, нашла болезненный отклик в Новосибирске. Пятилетний мальчик оказался в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским и заблокирован в РФ).

Причина, по которой ребенок попал в «черные списки» рядом с военными и политиками, — поездка на территорию ДНР в годовалом возрасте.

Как выяснило издание «МК», в карточке на сайте с циничной формулировкой указано, что малыш совершил «сознательное нарушение государственной границы Украины», якобы полностью осознавая противоправность своих действий. Этот скандал выглядит еще более сюрреалистичным, учитывая, что на момент «преступления» мальчику Никите был всего один год.

Вместе с ребенком в список попал и его отец Дмитрий. Расследование показало, что поездки в Донбасс носили сугубо семейный характер: мужчина, уроженец Лисичанска, навещал своего отца — дедушку Никиты, который проживает в Горловке. Именно эти визиты к родным и стали поводом для включения обычной семьи в экстремистскую базу данных.

Новость шокировала родственников семьи, которые теперь опасаются за будущее мальчика, чье имя оказалось в одном ряду с настоящими преступниками.

Сейчас Дмитрий с сыном живут в Краснодарском крае, где отец работает обычным установщиком кондиционеров. Эта история наглядно демонстрирует абсурдность методов, которыми пользуются украинские националисты, объявляя врагами обычных людей и даже маленьких детей, чья единственная «вина» — семейные узы.