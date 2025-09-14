Из-за бешенства в двух селах Новосибирской области ввели карантин

Особую опасность как переносчики заболевания представляют дикие животные.

В селах Ивановка (Баганский район) и Улыбино (Искитимский район) Новосибирской области выявлены очаги бешенства в личных подсобных хозяйствах. На этих территориях до 10 ноября установлен режим карантина, сообщает Infopro54.

В соответствии с ограничительными мерами запрещены перевозка, купля-продажа и скопление животных, отменены ярмарки и выставки. Особую опасность как переносчики заболевания представляют дикие животные — лисы, корсаки и енотовидные собаки.

По данным на текущий год, в регионе уже зарегистрировано 20 случаев бешенства: девять — у крупного рогатого скота, один — у лошадей и один — у домашней кошки в Здвинском районе.

Власти напоминают, что бешенство является смертельным заболеванием при проявлении клинических симптомов и передается через укусы зараженных животных. Специалисты настоятельно рекомендуют владельцам обязательно вакцинировать домашних питомцев и избегать любых контактов с дикими животными.

