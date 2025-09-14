82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 20:25
пробки
2/10
погода
+11.4°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 20:25
пробки
2/10
погода
+11.4°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 17:59
общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал в Центре общественного наблюдения за выборами

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
Подпишитесь на Telegram-канал

Глава города рассказал об оснащении Центра общественного наблюдения за выборами.

«Сегодня посетил Центр общественного наблюдения за выборами. В зале оборудовано 40 рабочих мест для наблюдателей — от Общественной палаты и политических партий. Сюда в режиме реального времени поступают кадры видеонаблюдения с избирательных участков. Такая система позволяет оперативно реагировать на все обращения и повышает прозрачность голосования. Наблюдатели работают вместе, чтобы обеспечить честность процедуры. Большинство сообщений о нарушениях в итоге не подтверждаются — видеозаписи показывают объективную картину», – написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

Сегодня — последний день голосования. Избирательные участки в городе работают до 20:00.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию избирательного процесса.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.