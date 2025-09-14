Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал в Центре общественного наблюдения за выборами

Глава города рассказал об оснащении Центра общественного наблюдения за выборами.

«Сегодня посетил Центр общественного наблюдения за выборами. В зале оборудовано 40 рабочих мест для наблюдателей — от Общественной палаты и политических партий. Сюда в режиме реального времени поступают кадры видеонаблюдения с избирательных участков. Такая система позволяет оперативно реагировать на все обращения и повышает прозрачность голосования. Наблюдатели работают вместе, чтобы обеспечить честность процедуры. Большинство сообщений о нарушениях в итоге не подтверждаются — видеозаписи показывают объективную картину», – написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

Сегодня — последний день голосования. Избирательные участки в городе работают до 20:00.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию избирательного процесса.