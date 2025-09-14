В Новосибирской области проходят выборы в Горсовет и Заксобрание. День 3

Сегодня, 14 сентября, в Новосибирской области проходит заключительный день голосования на выборах в Законодательное Собрание и Совет депутатов. Напомним, что избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В режиме онлайн Сиб.фм будет отслеживать процесс выборов.

Обновлено в 11:10. Как сообщает официальный телеграм-канал областного избиркома, на избирательные участки Новосибирской области приходят голосовать участники специальной военной операции, их родные и близкие.

Обновлено 10:36. В третий день голосования, по данным на 10:00, явка составила 22.71%. К этому времени проголосовали уже 496 749 избирателей.

Обновлено в 9:13. В дни выборов работает Центр общественного видеонаблюдения, в который стекается информация с избирательных участков. За ходом выборов здесь наблюдают представители Общественной палаты Новосибирской области и политических партий, сообщают в мэрии областного центра.

Обновлено в 9:00. Свои двери для избирателей открыли все 1757 постоянных участков Новосибирской области.

Обновлено в 8:47. Вчера, во второй день голосования, по данным на 20:00, явка составила 21,43%. К этому времени проголосовали уже 468 738 избирателей.