Мэрия раскрыла планы развития новосибирского метрополитена

Мэрия Новосибирска обнародовала планы по развитию городского метрополитена, которые включают масштабное расширение подземной транспортной сети. Согласно документам, после 2030 года планируется продление метро от станции «Заельцовская» в северном направлении с сооружением новой станции «Космическая». Она расположится в районе Пятигорской улицы, где сейчас находятся частные дома.

Параллельно с развитием метро будет реализован проект строительства магистральных улиц непрерывного движения — ГМНД-1 (участок будущей Ельцовской магистрали) и ГМНД-2 (участок Космической магистрали). Вдоль Ельцовской магистрали также запланировано сооружение трамвайной линии.

В ближайшей перспективе, до 2030 года, предусмотрено продолжение Красного проспекта, реконструкция улицы Фадеева до статуса магистральной улицы районного значения и строительство нового троллейбусного депо.

В долгосрочной перспективе до 2050 года планируется масштабное расширение метрополитена с сооружением 32 новых станций. На первом этапе продлят Дзержинскую линию до станций «Молодежная» и «Гусинобродская», Ленинскую линию — до «Площади Станиславского» и «Троллейной», а на правом берегу построят ветку от «Заельцовской» до «Родников» с созданием нового метродепо. На втором этапе планируется продление линии от «Березовой рощи» до станции «Камышенская».

