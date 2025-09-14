Невролог рассказала новосибирцам о типах мигрени и первой помощи при приступах

В качестве профилактики врач рекомендует соблюдать режим сна.

Невролог Анна Копцева в беседе с «Радио 1» выделила три основных типа мигрени: с аурой (с предшествующими зрительными нарушениями, онемением конечностей и затруднением речи), без ауры (с внезапной пульсирующей болью в одной половине головы) и хроническую (когда приступы случаются 15 и более раз в месяц). Во всех случаях врач рекомендует не терпеть боль, а принимать назначенные лекарства в самом начале приступа.

Важной частью помощи является создание комфортных условий: полный покой в тихом и затемнённом помещении, холодный компресс на лоб или затылок, а также достаточное потребление воды. При этом физическая активность во время приступа противопоказана, так как может усилить боль.

Особое внимание Копцева уделила детской мигрени, которая часто проявляется нетипично — болями в животе, раздражительностью или усталостью. Родителям советуют вести «дневник головной боли» и своевременно обращаться к специалисту.

В качестве профилактики врач рекомендует соблюдать режим сна, минимизировать стрессовые ситуации и поддерживать регулярную физическую активность.

