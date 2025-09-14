Новосибирцев поразила красота заброшенной станции ГЭС на реке Бердь

Бывает, что совершенно случайно, находишь невероятно красивые места для отдыха и начинаешь интересоваться тем, что находится поблизости, изучаешь географию и историю места. Именно так произошло с Максимом и Юлией Степановыми. Они любят проводить выходные на природе, недавняя поездка в Маслянинский район запомнится им надолго, а фотографии останутся в семейном альбоме.

«Нами была обнаружена давно заброшенная ГЭС на Берди ,деревня, где не осталось жителей (да и домов), база (закрытая и заросшая).Местные рыбаки показали тропинку, по которой можно пройти к станции, точнее, к тому, что от нее осталось. Артефакты великой цивилизации», — сказала Сиб.фм Юлия Степанова. — «Так жаль, что еще несколько десятков лет, и не останется ничего, река разрушит бетонные опоры, мост. Здания на берегу окончательно поглотит лес. И уже не найти будет Маслянинскую ГЭС, которая когда-то давала энергию развития целому району.

Маслянинская ГЭС — первая гидроэлектростанция в Сибири. 7 июля 1934 года местный райисполком решил строить ГЭС мощностью 600 кВт на реке Бердь у села Перебор, в 12 км к востоку от Маслянино. На этом месте уже работала самая крупная в районе мельница.

Из-за войны строительство началось только в 1947 году. Строила ГЭС контора «Сельхозэлектрострой». Были построены машинный зал с двумя гидрогенераторами, плотина, трансформаторная подстанция, ЛЭП до центра района, мост. Оборудование поступало вагонами до Черепаново из Алма-Аты, генераторы получили из Еревана. От Черепаново двумя мощными тракторами генераторы доставили к месту монтажа. Стройка длилась четыре года. Пуск станции состоялся в сентябре 1951 года. ГЭС образовала водохранилище объемом 8 млн куб. м. Это был пик развития малой гидроэнергетики в области и стране. После подключения района к центральной сети станцию демонтировали.

