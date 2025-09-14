82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 17:47
пробки
3/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 17:47
пробки
3/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 14:30
общество

Новосибирцев предупредили о шестидневных магнитных бурях

Фото: unsplash.com
Подпишитесь на Telegram-канал

По данным Центра «Фобос», интенсивность бурь будет колебаться от слабой до средней (G1-G2).

Крупная корональная дыра на Солнце стала причиной серии геомагнитных бурь, которые продлятся в течение шести дней. Как сообщают специалисты, возмущения магнитосферы начались в воскресенье утром и достигнут пиковой интенсивности с 14 по 16 сентября.

По данным Центра «Фобос», интенсивность бурь будет колебаться от слабой до средней (G1-G2). Вероятность возникновения магнитных бурь 14-15 сентября оценивается в 56%. Особенностью текущего сентября стала нетипично высокая геомагнитная активность — за первые десять дней месяца зафиксировано три магнитные бури, что в десять раз превышает показатели августа.

Специалисты рекомендуют метеочувствительным жителям Новосибирской области, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, внимательно следить за своим самочувствием в течение всей предстоящей недели. В периоды повышенной геомагнитной активности рекомендуется избегать повышенных нагрузок и стрессовых ситуаций.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил, какая будет погода в случае глобального потепления.

#Новосибирская область #магнитные бури
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.