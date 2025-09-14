Новосибирцев предупредили о шестидневных магнитных бурях

По данным Центра «Фобос», интенсивность бурь будет колебаться от слабой до средней (G1-G2).

Крупная корональная дыра на Солнце стала причиной серии геомагнитных бурь, которые продлятся в течение шести дней. Как сообщают специалисты, возмущения магнитосферы начались в воскресенье утром и достигнут пиковой интенсивности с 14 по 16 сентября.

По данным Центра «Фобос», интенсивность бурь будет колебаться от слабой до средней (G1-G2). Вероятность возникновения магнитных бурь 14-15 сентября оценивается в 56%. Особенностью текущего сентября стала нетипично высокая геомагнитная активность — за первые десять дней месяца зафиксировано три магнитные бури, что в десять раз превышает показатели августа.

Специалисты рекомендуют метеочувствительным жителям Новосибирской области, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, внимательно следить за своим самочувствием в течение всей предстоящей недели. В периоды повышенной геомагнитной активности рекомендуется избегать повышенных нагрузок и стрессовых ситуаций.

