Производительность новосибирского сортировочного центра выросла на 30%

Благодаря участию в федеральной программе «Производительность труда» крупнейший сортировочный центр «СДЭК-Глобал» в Новосибирске добился значительного повышения эффективности. Время обработки отправлений на комплексе сократилось на 30%. С изменениями ознакомился министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, пишет АиФ-Новосибирск.

Он отметил, что с момента запуска программы в ней приняли участие уже более 190 компаний. Общий экономический эффект от её реализации оценивается в 1,5 млрд рублей дополнительной выручки и 2,7 млрд рублей налоговых поступлений. Проект положительно влияет как на макроэкономические показатели региона, так и на развитие отдельных предприятий, формируя команды, нацеленные на постоянное совершенствование.

Новосибирский логистический комплекс является ключевым транзитным узлом для грузов, следующих из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток. Для повышения эффективности обработки грузов, которая должна занимать не более двух часов, предприятие присоединилось к федеральному проекту. При поддержке Регионального центра компетенций здесь внедрили принципы бережливого производства.

В числе решенных проблем — излишние перемещения сотрудников и потери времени при сборке паллет. Простые, но эффективные решения, такие как изменение планировки зоны сортировки, позволили сократить маршруты кладовщиков на 40%. Внедрение системы буферных зон для разных категорий грузов оптимизировало их очередность обработки.

Как сообщила руководитель Регионального центра компетенций Полина Коленченко, ключевое требование — нахождение груза на складе не более двух часов — теперь выполняется, а общая производительность комплекса увеличилась на 12%.

