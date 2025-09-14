82.76% -1.2
сегодня 11:00
общество

Сотрудники Новосибирского крематория на скорость копали могилы в Венгрии

Фото: unsplash.com
Команде достался один из самых сложных участков.

В венгерском городе Сексард прошел необычный европейский чемпионат по скоростному копанию могил, в котором приняла участие команда сотрудников Новосибирского крематория. Мероприятие собрало 21 коллектив из разных стран Европы, включая Хорватию, Чехию и Словакию, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Российским участникам по результатам жеребьёвки достался один из самых сложных участков для работы. Дополнительным испытанием стала аномальная жара, установившаяся во время проведения соревнований. В результате новосибирская команда показала наименьший результат и заняла последнее место в турнирной таблице.

Победу в соревновании во второй раз подряд одержали хозяева чемпионата — венгерские специалисты. Как отмечают участники, им помогла не только высокая подготовка, но и, как с юмором отметили организаторы, «родная земля».

Ранее Сиб.фм писал, что металлурги приглашают к участию в новом сезоне Конкурса социальных проектов.

Элина Тихая
Журналист

