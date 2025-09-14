Турист из Новосибирска заблудился и упал в овраг в горах Сочи

На помощь незадачливому путешественнику были вызваны спасатели.

В Сочи произошел инцидент с туристом из Новосибирска, который заблудился во время прогулки к водопаду «Слезы Лауры».

Как сообщили в телеграм-канале «Кубань-СПАС», мужчина отдыхал в местном санатории и решил самостоятельно дойти до природной достопримечательности. Однако в пути он потерял ориентацию и, пытаясь найти обратную дорогу, упал в овраг.

На помощь незадачливому путешественнику были вызваны спасатели. Специалисты Сочинского отряда оперативно прибыли в район предполагаемого происшествия и начали поиск. Несмотря на сложный рельеф местности, опытной команде потребовалось менее трёх часов, чтобы обнаружить пострадавшего и эвакуировать его из труднодоступного места.

