сегодня
14 сентября, 14:47
пробки
3/10
погода
+11.8°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня
14 сентября, 14:47
пробки
3/10
погода
+11.8°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 12:00
общество

Турист из Новосибирска заблудился и упал в овраг в горах Сочи

Фото: телеграм-канал "Кубань-Спас"
На помощь незадачливому путешественнику были вызваны спасатели.

В Сочи произошел инцидент с туристом из Новосибирска, который заблудился во время прогулки к водопаду «Слезы Лауры».

Как сообщили в телеграм-канале «Кубань-СПАС», мужчина отдыхал в местном санатории и решил самостоятельно дойти до природной достопримечательности. Однако в пути он потерял ориентацию и, пытаясь найти обратную дорогу, упал в овраг.

На помощь незадачливому путешественнику были вызваны спасатели. Специалисты Сочинского отряда оперативно прибыли в район предполагаемого происшествия и начали поиск. Несмотря на сложный рельеф местности, опытной команде потребовалось менее трёх часов, чтобы обнаружить пострадавшего и эвакуировать его из труднодоступного места.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске спасли сидевшую в окне на 14 этаже девушку.

#горы #Новосибирская область #туристы #спасатели
Элина Тихая
Журналист

