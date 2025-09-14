82.76% -1.2
вчера 22:26
проиcшествия

В Новосибирске 8-летний мальчик попал под колёса иномарки

Фото: ГАИ Новосибирской области
В Ленинском районе Новосибирска произошел инцидент, в результате которого пострадал ребёнок 2017 года рождения.

Днем 14 сентября, возле дома номер 103 по 1-ой Чулымской улице, восьмилетний мальчик был сбит легковым автомобилем иностранного производства. Информация об этом происшествии была предоставлена пресс-службой областной ГИБДД.

Согласно предварительным данным, водитель 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для этого месте, в районе дома номер 103 по указанной улице, сообщили представители дорожной полиции.

В настоящее время ребёнок госпитализирован, информация о тяжести полученных травм уточняется. Компетентные органы проводят расследование для выяснения всех деталей аварии.

Александр Борисов
журналист

