В Новосибирске Mercedes проигнорировал красный свет и врезался в Haval

Утром 14 сентября на пересечении улиц Кирова и Восход в Новосибирске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Об этом сообщает АСТ54-Black.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с кроссовером Haval Jolion, который двигался на зелёный свет.

По словам очевидцев, в результате сильного удара оба водителя получили травмы грудной клетки. На место происшествия незамедлительно прибыли медики скорой помощи, которые оказали первую помощь и госпитализировали пострадавших.

