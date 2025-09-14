82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 14:47
сегодня 12:30
проиcшествия

В Новосибирске Mercedes проигнорировал красный свет и врезался в Haval

Фото: АСТ54-Black
По словам очевидцев, в результате сильного удара оба водителя получили травмы грудной клетки.

Утром 14 сентября на пересечении улиц Кирова и Восход в Новосибирске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Об этом сообщает АСТ54-Black.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes-Benz выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с кроссовером Haval Jolion, который двигался на зелёный свет.

По словам очевидцев, в результате сильного удара оба водителя получили травмы грудной клетки. На место происшествия незамедлительно прибыли медики скорой помощи, которые оказали первую помощь и госпитализировали пострадавших.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске младенец пострадал в ДТП на улице Титова.

#ДТП #Новосибирск #авария
Элина Тихая
Журналист

