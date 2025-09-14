82.76% -1.2
сегодня 20:18
общество

В Новосибирске перестал работать сайт Избиркома 14 сентября – ЦИК заявил о хакерских атаках

Пользователи сообщили, что в Новосибирске перестал работать сайт Избирательной комиссии в последний день выборов.

14 сентября в Новосибирской области перестал работать сайт облизбиркома. Это выяснилось в районе 16:35.

В Областной избирательной комиссии заявили, что передали информацию техническим специалистам. Однако факт хакерской атаки в Новосибирске не подтверждён.

Как сообщала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова, интернет-ресурсы ЦИКа подверглись беспрецедентным атакам. Интернет-пользователи не могут зайти на сайт – как раз тогда, когда заканчивается Единый день голосования.

Зафиксировано более 290 тысяч хакерских атак:

«Сейчас идет беспрецедентная атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии России. Только что как раз с этим разбиралась, лег интернет, у нас не было интернета».

Напомним, в Новосибирске завершились выборы в Горсовет и Заксобрание. Сейчас идёт подсчёт голосов.

0
Александр Борисов
журналист

