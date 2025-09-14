82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске завершились выборы депутатов Горсовета и Заксобрания 14 сентября

Фото: Сиб.фм
Избирательные участки завершили работу 14 сентября в 20:00. Сейчас идёт подсчёт голосов, после чего будут объявлены результаты.

На протяжении трёх дней в Новосибирске проходили выборы в Совет депутатов города Новосибирска и Законодательное собрание Новосибирской области.

По данным Новосибирского облизбиркома, явка составила свыше 27 % (данные на 15:00). Проголосовало около 600 000 избирателей.

50-процентный порог явки преодолен на округах № 13 и 14, к ним вплотную приближается округ № 1. Самая низкая явка — на округах № 27 (16,83%) и № 29 (15,82%).

Явка на выборах в Совет депутатов Новосибирска на 15:00 составила 19,34%. Более 30% проголосовали на округе № 30, минимальная явка на округе № 31 — 14,42%.

Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию Единого дня голосования.

Александр Борисов
журналист

