В Новосибирске продают раритетный советский лимузин ЗИС-101 за 95 млн

На популярном сайте объявление появилось предложение о продаже советского лимузина ЗИС-101 за 95 миллионов рублей. Внимание на объявление обратило издание BFM-Новосибирск 14 сентября.

По данным продавца, предлагаемый ЗИС имеет 100 лошадиных сил и задний привод. Им владели всего два человека. Получить удовольствие от вождения раритета вряд ли получится, она находится в музее. Реставрация автомобиля завершилась в 2024-ом году.

ЗИС-101 выпускались в 1936-1941 годах на московском заводе имени Сталина. Такая роскошь была доступна только состоятельным советским людям.

Ранее раритетный Land Cruiser 1978 года выставили на продажу за 15 миллионов в Новосибирске.