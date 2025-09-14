82.76% -1.2
сегодня 06:11
Авто

В Новосибирске продают раритетный советский лимузин ЗИС-101 за 95 млн

Фото: auto.drom.ru
На популярном сайте объявление появилось предложение о продаже советского лимузина ЗИС-101 за 95 миллионов рублей. Внимание на объявление обратило издание BFM-Новосибирск 14 сентября.

По данным продавца, предлагаемый ЗИС имеет 100 лошадиных сил и задний привод. Им владели всего два человека. Получить удовольствие от вождения раритета вряд ли получится, она находится в музее. Реставрация автомобиля завершилась в 2024-ом году.

ЗИС-101 выпускались в 1936-1941 годах на московском заводе имени Сталина. Такая роскошь была доступна только состоятельным советским людям.

Ранее раритетный Land Cruiser 1978 года выставили на продажу за 15 миллионов в Новосибирске.

Александр Борисов
журналист

