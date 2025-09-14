В Новосибирске пятеро голых молодых людей кричали в подъезде

В Новосибирске правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в жилом доме, где группа молодых людей устроила дебош.

По информации от очевидцев, компания из трех парней и двух девушек нарушала ночной покой жильцов дома №1/1 по улице Невельского. Сообщается, что они громко разговаривали, раздевались и повредили лифтовое оборудование. О данном происшествии стало известно из сообщения местной жительницы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

«Нетрезвая молодежь демонстрировала непристойное поведение, испортила лифт, застряла в нем, выкрикивала ругательства и оскорбления в адрес окружающих», — рассказала свидетельница событий.

Возмущенные шумом жильцы вызвали полицию. Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не смогли попасть в квартиру, так как им не открыли дверь. После случившегося граждане подали заявление в полицию с требованием принять меры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили информацию об инциденте и сообщили о проведении проверки по данному факту.