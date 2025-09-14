В Новосибирске УФАС обвинило S7 в нарушении закона о рекламе

Новосибирский филиал Федеральной антимонопольной службы (ФАС) усмотрел признаки несоблюдения рекламного законодательства в действиях авиакомпании S7, инициировав соответствующее дело.

Основанием для разбирательства послужила реклама банковской карты S7 T-Bank. Как следует из документов антимонопольного органа, причиной послужила жалоба, поданная частным лицом в июле.

Летняя рекламная акция активно продвигалась в сети, в том числе и на официальном сайте авиаперевозчика. Клиентам, оформившим карту, сулили удвоенные мили, преимущества программы лояльности, шанс выиграть миллион миль и дисконт на авиабилеты до 50%. Однако, чтобы узнать детали акционного предложения, включая период её действия, пользователей перенаправляли на ресурс T-Банка. При этом на сайте S7 отсутствовала информация как о сроках проведения, так и об источнике подробных условий.

По мнению ФАС, это является нарушением закона. В материалах дела указывается, что в рассматриваемой рекламе отсутствуют данные о периоде проведения стимулирующего мероприятия, что противоречит пункту 1 статьи 9 закона "О рекламе".

В УФАС особо подчеркнули, что ответственность за подобные упущения возлагается на рекламодателя, которым в данном случае выступает АО «Авиакомпания Сибирь».

Представители S7, ссылаясь на материалы дела, утверждают, что продвижение осуществлялось в рамках партнерства, и авиакомпания выполнила все свои обязательства по информированию.

Однако Новосибирское управление ФАС не согласилось с доводами S7, возбудив дело о нарушении рекламного законодательства. Рассмотрение дела назначено на 9 октября.