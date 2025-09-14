82.76% -1.2
сегодня 16:40
общество

В Новосибирске выбрали участок для строительства станции метро «Космическая»

Фото: Сиб.фм
Согласно официальным данным, опубликованным новосибирской администрацией, новая станция метро под названием «Космическая» будет расположена в квартале 122.01.05.01, недалеко от Пятигорской улицы.

Реализация этого проекта запланирована после 2030 года и будет включать не только возведение станции, но и существенное развитие транспортной сети. В частности, речь идет о проектировании магистральных дорог непрерывного движения (ГМНД-1 и ГМНД-2), прокладке трамвайных путей вдоль Ельцовской магистрали, а также о создании троллейбусного депо и модернизации улицы Фадеева.

Проектные работы выполнит ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» на основании соглашения, заключенного между Минским горисполкомом и новосибирской администрацией.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж с открытия станции метро «Спортивная».

Александр Борисов
журналист

