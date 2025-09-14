В Новосибирске зафиксирован факт скупки голосов на выборах 14 сентября

Полиция ведёт проверку по факту сообщения о скупке голосов на выборах в Ленинском районе Новосибирска.

Подозрительную активность возле дома № 36 по улице Курганской обнаружил кандидат по 30-му округу Законодательного собрания Яков Новоселов. Вызвана полиция.

«Возле дома по адресу Курганская, 36 выявлена попытка скупки голосов. Рядом находится школа № 188 с тремя избирательными участками. По данному факту лично мной была вызвана полиция, сейчас ждем. Злоумышленники пытаются скрыться», — рассказал Яков Новоселов.

Полиция пока не подтвердила факт обнаружения нарушения.

Напомним, 14 сентября в 20:00 в Новосибирске завершились выборы в Заксобрание и Горсовет. Сейчас идёт подсчёт голосов.