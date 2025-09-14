82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 11:25
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
14 сентября, 11:25
пробки
2/10
погода
+11.5°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 08:22
общество

В Новосибирске жители Горского остались без проезда домой после хоккейного матча

Фото: АСТ-54
Подпишитесь на Telegram-канал

На напряженную дорожную обстановку пожаловалась одна из местных жительниц.

После хоккейного матча на «Сибирь-Арене» 12 сентября на Горском микрорайоне возникла напряжённая ситуация. Сотрудники ДПС перекрыли дорогу, ведущую к жилым домам, чтобы обеспечить безопасный выход зрителей с территории арены. В результате местные жители не смогли подъехать к своим домам по адресам на улицах Стартовой и Горской.

Одна из жительниц, Кристина Шевцова, сообщила АСТ-54, что в машине у неё был больной ребёнок, а дома ждал грудной — и проехать к дому не было никакой возможности. По её словам, подъезд к этим домам возможен только с одной стороны, и именно этот путь оказался заблокирован.

Женщина призвала новосибирцев обратить внимание на проблему, надеясь, что широкое обсуждение поможет повлиять на ситуацию.

В ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что действия инспекторов были кратковременными и направленными на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее Сиб.фм писал, что сотрудники ДПС усилили контроль на дорогах Новосибирска из-за непогоды.

#проезд #Новосибирск #ДПС #матч
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Элина Тихая
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.