Обошлось без жертв, местных жителей удалось эвакуировать и спасти.

86 пожаров произошло в Новосибирске за минувшую неделю, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в частном секторе, что, по предварительным данным, связано с нарушениями правил эксплуатации отопительных приборов и электропроводки. В связи с этим, администрация города планирует усилить информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности жителей о безопасном использовании отопительных систем, особенно в преддверии отопительного сезона.

В многоквартирных домах основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. Представители управляющих компаний получили указание провести внеплановые проверки электросетей и организовать инструктаж для жильцов о правилах пожарной безопасности.