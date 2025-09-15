82.76% -1.2
сегодня 13:17
общество

86 пожаров произошло в Новосибирске за минувшую неделю

Фото: МЧС
Обошлось без жертв, местных жителей удалось эвакуировать и спасти.

86 пожаров произошло в Новосибирске за минувшую неделю, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в частном секторе, что, по предварительным данным, связано с нарушениями правил эксплуатации отопительных приборов и электропроводки. В связи с этим, администрация города планирует усилить информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности жителей о безопасном использовании отопительных систем, особенно в преддверии отопительного сезона.

В многоквартирных домах основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. Представители управляющих компаний получили указание провести внеплановые проверки электросетей и организовать инструктаж для жильцов о правилах пожарной безопасности.

Дарья Лапина
Дарья Лапина

