Андрей Травников: «Единая Россия» подтвердила лидерство на всех уровнях выборов в Новосибирской области

По предварительным итогам Единого дня голосования, партия «Единая Россия» продемонстрировала убедительные результаты в Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, выступая на ВКС партии.

Единороссы займут 40 мест из 50 в Совете депутатов Новосибирска. В муниципалитетах партия также сохранила подавляющее большинство мандатов.

Всего в области прошло 346 избирательных кампаний с участием6687 кандидатов. Выборы отличались высокой конкуренцией: за места в Заксобрании боролись 8 партийи200 одномандатников, ав борьбе за горсовет Новосибирска участвовали 287 кандидатов.

«Команда «Единой России» в Новосибирской области в 2025 году получила хороший опыт слаженной работы. Мы уже не первую кампанию проводим под девизом, что выборы — это не электоральное событие», — сказал губернатор Андрей Травников.

Глава региона Андрей Травников отметил, что команда партии уже начала подготовку к кампании 2026 года, делая акцент на непрерывном диалоге с гражданами и решении локальных проблем.

Председатель партии Дмитрий Медведев в свою очередь поблагодарил новосибирских единороссов за слаженную работу и призвал сосредоточиться на выполнении предвыборных обязательств:

«Власть начинается снизу... Наша задача — сохранить доверие избирателей и курс, который проводит «Единая Россия», – сказал он.

Окончательные итоги выборов будут подведены после обработки всех протоколов, но уже сейчас ясно, что партия укрепила свои позиции в регионе.