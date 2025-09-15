Блогера избили в Новосибирске после попытки заступиться за девушек

Потасовка произошла 13 сентября, сибиряк никак не ожидал такого поведения в свой адрес.

В Новосибирске блогер Ефим Стрелков получил травму головы в результате инцидента возле одного из местных баров. Молодой человек, желая защитить девушек от агрессивного поведения, сам стал жертвой нападения. Подробности произошедшего он сообщил корреспонденту издания "АиФ-Новосибирск".

Инцидент произошел 13 сентября. По словам Ефима, выходя из бара, расположенного на улице Ленина, около 3:30 он отправил сообщение другу. После этого момента он не помнит событий, происходивших далее. Свидетели утверждают, что группа мужчин вела себя оскорбительно по отношению к девушкам, и блогер попытался пресечь их действия.

"Меня сбили с ног ударом. Очнулся уже в карете скорой помощи. Теперь я хочу увидеть записи с камер наблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего. Сейчас я настроен оптимистично и считаю, что легко отделался", — рассказал Стрелков журналисту "АиФ-Новосибирск".

Однако медицинское обследование выявило у Ефима черепно-мозговую травму и сотрясение. Также была диагностирована травма слизистой оболочки рта, полученная в результате удара. Никто из напавших на блогера не пытался связаться с ним и принести извинения. Сейчас Стрелков ожидает предоставления записей видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт поступления сообщения об инциденте и заявили о проведении проверки по данному факту.