Более 30 пассажиров не могли улететь из Новосибирска из-за овербукинга

Инцидент с массовым недопуском пассажиров на борт произошёл сегодня утром в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

Около 30 человек не смогли вылететь рейсом S7 5503 по направлению Новосибирск — Санкт-Петербург по причине овербукинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул», а также пишет "МК в Новосибирске".

Как заявили пострадавшие путешественники, аналогичная ситуация уже случалась 9 сентября. На этот раз пассажиры, наученные горьким опытом, заранее прошли онлайн-регистрацию и дополнительно оплатили выбор конкретных мест в салоне самолёта. Несмотря на это, авиакомпания аннулировала их бронирования, объяснив это заменой воздушного судна из-за технических проблем.

В качестве решения перевозчик предложил пассажирам альтернативный вылет, запланированный примерно на 16:50. Однако некоторые из них скептически относятся к этому предложению и сомневаются, что резервный рейс отправится вовремя. Уже поступили жалобы от нескольких пассажиров в транспортную прокуратуру.

