«Иноагентские» округа в Новосибирске отвоевали члены «Единой России»

15 сентября подводятся итоги трехдневных выборов в Новосибирской области.

Ранее в нескольких округах Новосибирска депутатами являлись депутаты, имеющие статус иностранных агентов (некоторые из них получили его, будучи депутатами).

На округе №25, где ранее депутатствовал Антон Кaртавин*, с 15 сентября депутатом стал Андрей Зайцев из «ЕР».

Округ №36. До лишения мандата его представляла Светлана Кaверзина*, новым депутатом стала Юлия Сурнина из «ЕР».

Округ №40. Еще до лишения мандата депутат Хельга Пирoгова* покинула пределы РФ. Депутатом этого округа стала Анастасия Андронова из «ЕР».

Округ №46. Депутат Сергей Бoйко* был признан не только иноагентом, но и экстремистом. Он находится за пределами РФ. По результатам выборов мандат достался Александру Фельдбушу из «ЕР».

*Лица признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

