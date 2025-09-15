82.76% -1.2
сегодня 13:23
политика

«Иноагентские» округа в Новосибирске отвоевали члены «Единой России»

Фото: соцсети депутато-иноагентов
15 сентября подводятся итоги трехдневных выборов в Новосибирской области. По ссылке можно узнать победителей среди кандидатов в депутаты Заксобрания региона, а по этой — познакомиться с новыми членами Горсовета Новосибирска.

Ранее в нескольких округах Новосибирска депутатами являлись депутаты, имеющие статус иностранных агентов (некоторые из них получили его, будучи депутатами).

На округе №25, где ранее депутатствовал Антон Кaртавин*, с 15 сентября депутатом стал Андрей Зайцев из «ЕР».

Округ №36. До лишения мандата его представляла Светлана Кaверзина*, новым депутатом стала Юлия Сурнина из «ЕР».

Округ №40. Еще до лишения мандата депутат Хельга Пирoгова* покинула пределы РФ. Депутатом этого округа стала Анастасия Андронова из «ЕР».

Округ №46. Депутат Сергей Бoйко* был признан не только иноагентом, но и экстремистом. Он находится за пределами РФ. По результатам выборов мандат достался Александру Фельдбушу из «ЕР».

*Лица признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

Все о прошедших выборах в нашем сюжете.

Виктор Бобровников
Главный редактор

