14 сентября стали известны победители выборов в Горсовет Новосибирска в результате трехдневного голосования. Оно проходило без партийных списков, из 50 мандатов 40 получили представители «Единой России». Приводим список новых депутатов.

«ЕР»: Екатерина Николаева, Юлия Адыбева, Юрий Коновалов, Ирина Беспечная, Евгений Прохоров, Александр Згурин, Евгений Клевасов, Александр Щепетнёв, Владислав Люмин, Ирина Константинова, Павел Чернышев, Елена Воронина, Алексей Казаков, Евгений Крайнов, Александр Тарасов, Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев, Роман Никитенко, Сергей Трубников, Андрей Зайцев, Дмитрий Червов, Василий Стрекалов, Николай Тямин, Денис Кулинич, Андрей Аникин, Кирилл Покровский, Денис Чаховский, Егор Миловзоров, Лилия Гончарова, Роман Гуща, Юлия Сурнина, Виктория Шестакова, Инна Ильиных, Александр Мухарыцин, Анастасия Андронова, Андрей Гудовский, Александр Фельдбуш, Александр Быковский, Сергей Бондаренко.

«Родина»: Леонид Рыбин

КПРФ: Павел Горшков, Илья Якуткин, Сергей Цыганов, Ерлан Байжанов, Виктор Стрельников, Антон Бурмистров.

«Новые люди»: Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин, Андрей Шамалев.

По ссылке можно узнать победителей в голосовании выборов в Заксобрание региона.