Из Новосибирской области за неделю выдворили 15 мигрантов

Также на прошедшей неделе полицейские проверили восемь объектов, где жили или работали приезжие.

В период с 8 по 14 сентября из Новосибирской области были выдворены 15 иностранных граждан за нарушение миграционных законов. Об этом стало известно из заявления заместителя начальника областного МВД, Кирилла Травина, сделанного 15 сентября на оперативном совещании под руководством губернатора.

По информации, предоставленной Травиным, в течение прошлой недели правоохранительные органы провели инспекцию восьми объектов, где проживали или работали иностранные граждане.

В рамках этих мероприятий было выявлено 290 случаев нарушения миграционного законодательства. В результате проведенных рейдов было принято решение о принудительной депортации восьми мигрантов из Российской Федерации.