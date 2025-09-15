82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 14:06
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
82.76% -1.2
сегодня
15 сентября, 14:06
пробки
4/10
погода
+18.2°C
курсы валют
usd 84.37 | eur 99.33
сегодня 12:20
общество

Из Новосибирской области за неделю выдворили 15 мигрантов

Фото: Шедеврум
Подпишитесь на Telegram-канал

Также на прошедшей неделе полицейские проверили восемь объектов, где жили или работали приезжие.

В период с 8 по 14 сентября из Новосибирской области были выдворены 15 иностранных граждан за нарушение миграционных законов. Об этом стало известно из заявления заместителя начальника областного МВД, Кирилла Травина, сделанного 15 сентября на оперативном совещании под руководством губернатора.

По информации, предоставленной Травиным, в течение прошлой недели правоохранительные органы провели инспекцию восьми объектов, где проживали или работали иностранные граждане.

В рамках этих мероприятий было выявлено 290 случаев нарушения миграционного законодательства. В результате проведенных рейдов было принято решение о принудительной депортации восьми мигрантов из Российской Федерации.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.