Кадровые перестановки в Заксобрании Новосибирской области: кто ушел и, кто занял их место?

Стали известны предварительные итоги голосов – ожидается «обновление» состава.

В Дзержинском районе Новосибирска (округ №20) лидирует на выборах вице-председатель городского совета Новосибирска, Евгений Лебедев ("Единая Россия"), член команды депутата Государственной Думы. Он опережает действующего депутата Виталия Быкова (КПРФ). Согласно информации избиркома на момент публикации, Лебедев набрал 1880 голосов, в то время как Быков – 803.

Антон Тыртышный, еще один вице-спикер горсовета и лидер фракции КПРФ, одерживает верх в избирательной гонке в Центральном округе Новосибирска (округ №21) на выборах в Законодательное Собрание. Действующий депутат Константин Антонов ("Родина") оказался на четвертой позиции, после Тыртышного, Игоря Сазонова (самозанятый, "Единая Россия") и Ольги Незамаевой ("Справедливая Россия"), ранее занимавшей должность главы департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Андрей Любавский, коллега Тыртышного по фракции и глава комиссии городского совета по предпринимательству, также проходит в Законодательное Собрание, победив в Первомайском районе Новосибирска (округ №35).

Александр Савельев ("Единая Россия") меняет кресло депутата городского совета Новосибирска на место в региональном парламенте.

Наталья Безрученкова ("Единая Россия"), директор ООО «Бизнес-Форум» и руководитель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска, обошла действующего депутата от КПРФ Евгения Смышляева: 1182 голоса против 1127.

На округе №36 (Советский район), отличавшемся высокой конкуренцией и напряженной борьбой, Станислав Лысенко (КПРФ), бывший сотрудник ФСБ и директор по производству в АО «Р-Васкуляр», одерживает победу над опытным парламентарием Алексеем Андреевым ("Единая Россия").

В Центральном округе Новосибирска (округ №38) Андрей Хрипко ("Единая Россия"), заместитель директора ООО «Правовая опора», побеждает действующего депутата с многолетним стажем – коммуниста Вадима Агеенко. По предварительным данным, Агеенко занял четвертое место, уступив Хрипко, Сергею Дорофееву (самовыдвиженец, экс-депутат Госдумы) и Оксане Брашниной (НЛ).

Согласно предварительным данным избиркома, новыми депутатами Законодательного Собрания также становятся: Даниил Прохоров (округ №1, "Единая Россия"), Татьяна Захарова (округ №11, "Единая Россия"), Денис Юминов (округ №13, "Единая Россия"), Денис Чернышов (округ №25, "Единая Россия"), Владислав Плотников (округ №37, "Справедливая Россия").