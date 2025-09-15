82.76% -1.2
сегодня 10:41
общество

Курьера на электровелосипеде сбили в Советском районе Новосибирска

Фото: АСТ-54
ДТП произошло на перекрёстке улицы Российской и проспекта Строителей. Пострадавший и все участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД.

На пересечении улицы Российской и проспекта Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Toyota Prius с гибридным двигателем совершил наезд на человека, управлявшего двухколесным транспортным средством.

В результате удара, велосипедист или водитель мопеда столкнулся с кроссовером Nissan Terrano. К счастью, серьезных травм удалось избежать, и все участники инцидента ожидают прибытия сотрудников Государственной автомобильной инспекции для оформления происшествия.

В настоящий момент все участники ДТП ожидают окончания оформления документов, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Предстоит установить степень вины каждого из участников происшествия и определить, кто понесет ответственность за причиненный ущерб.

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в
