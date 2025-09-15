Неделю исправительных работ получил житель Новосибирской области, избивший знакомого за гаражами

Ранее сибиряк уже привлекался к ответственности, он выплатил пострадавшему 5 тысяч рублей.

Тимофей Трибунский, достигший совершеннолетия незадолго до инцидента, был признан виновным Барабинским районным судом.

Ранее сибиряк уже подвергался административному наказанию за нанесение телесных повреждений другому своему знакомому. Он был признан виновным в административном правонарушении, за побои, и ему был назначен штраф в размере 5000 рублей.

Согласно материалам дела, в мае 2025 года Трибунский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил своего 17-летнего знакомого возле гаражей на улице Перевозникова в городе Барабинске и нанес ему несколько ударов: трижды ударил ладонью по левой щеке и трижды ладонью по правой щеке, причинив несовершеннолетнему физическую боль.

Трибунский Т.С. признал свою вину в совершении преступления и принес свои извинения потерпевшему и его законному представителю.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде обязательных работ в размере 170 часов.