Низкая явка, отсутствие независимых кандидатов и лидерство партии Путина. В Новосибирске политические эксперты отреагировали на результаты выборов-2025

Новосибирские эксперты поделились мнением относительно предварительных результатов выборов 2025 года.

Ожидаемый исход голосования

Как известно, по предварительным данным, партия «Единая Россия» заняла первое место, получив 51,94% голосов. КПРФ оказалась на второй позиции с 11,33%, а ЛДПР – на третьем с 9,35%.

Политический аналитик Алексей Мазур, как и многие другие специалисты, подчеркивает отсутствие неожиданностей в победе «Единой России». Однако он обращает внимание на низкую активность избирателей.

«На мой взгляд, это связано с эффектом сплочения вокруг власти. Часть избирателей искренне считают своим долгом поддержать действующую власть. Значительное количество людей не явилось на участки, выразив разочарование в оппозиции, особенно в КПРФ. Это отражается на результатах партии. Кроме того, наблюдается тенденция усиления вертикали власти, что проявляется не только в количестве депутатов от "Единой России", но и в степени их самостоятельности», — отметил Мазур в интервью АиФ-Новосибирск.

Он также подчеркнул отсутствие на выборах независимых кандидатов.

Электронное голосование как способ повышения явки?

Председатель Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов также отметил предсказуемость результатов. По его мнению, «Единая Россия» укрепляет свои позиции и наращивает популярность в связи с последними событиями во внутренней и внешней политике.

«Партия развивается и набирает обороты. Очевидно, что те, кто не входит в партию, пользуются не меньшей популярностью у населения. Однако им препятствует отсутствие административного ресурса и возможности использовать «телефонное право». Многие самовыдвиженцы не смогли пройти», — отметил Салов.

Одной из причин победы «Единой России» он назвал низкую явку – всего 30%, в то время как остальные 70% предпочли не участвовать в голосовании. Он считает, что переход к электронному формату голосования может повысить интерес к выборам.

Кроме того, Игорь Салов обратил внимание на недопустимость подкупа избирателей, который, по его словам, имел место со стороны некоторых представителей партий. В социальных сетях появлялись фотографии, запечатлевшие избирателей, голосующих буквально по инструкции.

Почему внесистемные кандидаты не прошли?

Политолог Игорь Козлов заявил, что прогнозы, сделанные до начала избирательной кампании, полностью оправдались, как в отношении результатов «Единой России», так и парламентских партий.

Что касается внесистемных игроков (независимых кандидатов), то эксперт подчеркивает, что сегодня претендовать на депутатский мандат могут только те, кто находится в «системе определенных партийных машин».

«Поэтому не стоит удивляться тому, что независимые кандидаты не прошли. Они существовали и раньше. Им никто не мешал совершенствовать свою программу и действия. Избирательная кампания прошла спокойно, никаких препятствий не было. Если внесистемные игроки, не представляющие политические партии, участвовали в выборах, значит, им удалось зарегистрироваться и пройти первый этап. Затем у них был второй этап – донести свое видение избирателям. Видимо, им это не удалось», — пояснил Козлов.

Эксперт выделил две основные тенденции в избирательной кампании: абсолютное лидерство «Единой России» и кризис парламентских партий.

Рост поддержки «Единой России»

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов, комментируя итоги выборов, также отметил значительный рост доверия к правящей партии.

«Для сравнения, в 2020 году партия набрала 38,13%. Явка тогда была ниже нынешних 32,89%, что означает значительное увеличение числа жителей области, проголосовавших за нашу партию», — уточнил он.

В результате победившая партия получила 50 мандатов из 76, а по итогам выборов в Совет депутатов города – 40 мандатов из 50 достанутся депутатам-единороссам.

Ранее Сиб.фм публиковал полный список кандидатов-победителей на выборах.