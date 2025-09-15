Опубликованы первые результаты выборов на одномандатных округах в Новосибирской области

В Новосибирской области стал известен предварительный список победителей на выборах в Законодательное собрание и Совет депутатов. Сиб.фм публикует имена кандидатов-победителей.

В Законодательное собрание Новосибирской области по одномандатным округам избраны:

№ округа Фамилия, имя, отчество победителя Партия 1 Прохоров Даниил Сергеевич ЕР 2 Умербаев Игорь Равильевич ЕР 3 Смирнов Сергей Анатольевич ЕР 4 Новоселов Виталий Валерьевич ЕР 5 Кулинич Александр Андреевич ЕР 6 Субботин Денис Викторович ЕР 7 Подойма Олег Николаевич ЕР 8 Фролов Ярослав Александрович ЕР 9 Шпикельман Александр Михайлович ЕР 10 Биль Андрей Альбертович ЕР 11 Захарова Татьяна Геннадьевна ЕР 12 Диденко Ирина Валериевна ЕР 13 Шимкив Андрей Иванович ЕР 14 Мамедов Майис Пирвердиевич ЕР 15 Юминов Денис Юрьевич ЕР 16 Родина Зоя Николаевна ЕР 17 Гришунин Игорь Федорович ЕР 18 Юданов Анатолий Васильевич ЕР 19 Козловская Екатерина Николаевна ЕР 20 Лебедев Евгений Владимирович ЕР 21 Тыртышный Антон Григорьевич КПРФ 22 Поляков Илья Леонидович НЛ 23 Шаблинский Евгений Сергеевич ЕР 24 Илюxин Вячеслав Викторович РОДИНА 25 Чернышов Денис Владимирович ЕР 26 Спасских Елена Игоревна ЕР 27 Подгорный Евгений Анатольевич ЕР 28 Савельев Александр Геннадьевич ЕР 29 Козловский Дмитрий Анатольевич ЕР 30 Новоселов Яков Борисович КПРФ 31 Яковлев Роман Борисович КПРФ 32 Макаров Дмитрий Александрович КПРФ 33 Безрученкова Наталия Владимировна ЕР 34 Конько Сергей Григорьевич ЕР 35 Любавский Андрей Валерьевич КПРФ 36 Лысенко Станислав Сергеевич КПРФ 37 Плотников Владислав Львович СРЗП 38 Хрипко Андрей Александрович ЕР

В Совет депутатов города Новосибирска избраны:

№ округа Фамилия, имя, отчество победителя Партия 1 Николаева Екатерина Владимировна ЕР 2 Адыбаева Юлия Владимировна ЕР 3 Коновалов Юрий Андреевич ЕР 4 Беспечная Ирина Пантелеевна ЕР 5 Прохоров Евгений Вячеславович ЕР 6 Згурин Александр Владимирович ЕР 7 Клевасов Евгений Алексеевич ЕР 8 Щепетнёв Александр Александрович ЕР 9 Люмин Владислав Игоревич ЕР 10 Шалимова Екатерина Викторовна НЛ 11 Шамалев Андрей Игоревич НЛ 12 Сафонкин Степан Александрович НЛ 13 Константинова Ирина Игоревна ЕР 14 Чернышев Павел Андреевич ЕР 15 Воронина Елена Алексеевна ЕР 16 Казаков Алексей Николаевич ЕР 17 Рыбин Леонид Юрьевич РОДИНА 18 Крайнов Евгений Анатольевич ЕР 19 Тарасов Александр Валерьевич ЕР 20 Кудин Игорь Валерьевич ЕР 21 Асанцев Дмитрий Владимирович ЕР 22 Бестужев Александр Владимирович ЕР 23 Никитенко Роман Александрович ЕР 24 Трубников Сергей Михайлович ЕР 25 Зайцев Андрей Иванович ЕР 26 Червов Дмитрий Валериевич ЕР 27 Стрекалов Василий Валентинович ЕР 28 Тямин Николай Андреевич ЕР 29 Кулинич Денис Александрович ЕР 30 Аникин Андрей Геннадьевич ЕР 31 Покровский Кирилл Евгеньевич ЕР 32 Чаховский Денис Александрович ЕР 33 Миловзоров Егор Владимирович ЕР 34 Гончарова Лилия Владимировна ЕР 35 Гуща Роман Александрович ЕР 36 Сурнина Юлия Сергеевна ЕР 37 Шестакова Виктория Владимировна ЕР 38 Ильиных Инна Сергеевна ЕР 39 Мухарыцин Александр Михайлович ЕР 40 Андронова Анастасия Анатольевна ЕР 41 Гудовский Андрей Эдуардович ЕР 42 Горшков Павел Александрович КПРФ 43 Якуткин Илья Андреевич КПРФ 44 Цыганов Сергей Владимирович КПРФ 45 Байжанов Ерлан Омарович КПРФ 46 Фельдбуш Александр Владимирович ЕР 47 Стрельников Виктор Александрович КПРФ 48 Бурмистров Антон Васильевич КПРФ 49 Быковский Александр Олегович ЕР 50 Бондаренко Сергей Валентинович ЕР

Глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах 2025 года на всех уровнях.

«Явка оказалась выше, чем в 2020 году, лучше организация – было меньше жалоб и заявлений. По результатам рассмотрения облизбирком существенных нарушений не отмечает. Входя в эту кампанию, мы ставили перед собой задачу улучшить результаты 2020 года», — заявил губернатор.

Ранее Сиб.фм публиковал заявления о нарушениях на выборах.