Опубликованы первые результаты выборов на одномандатных округах в Новосибирской области

В Новосибирской области стал известен предварительный список победителей на выборах в Законодательное собрание и Совет депутатов. Сиб.фм публикует имена кандидатов-победителей.
В Законодательное собрание Новосибирской области по одномандатным округам избраны:
|
№ округа
|
Фамилия, имя, отчество победителя
|
Партия
|
1
|
Прохоров Даниил Сергеевич
|
ЕР
|
2
|
Умербаев Игорь Равильевич
|
ЕР
|
3
|
Смирнов Сергей Анатольевич
|
ЕР
|
4
|
Новоселов Виталий Валерьевич
|
ЕР
|
5
|
Кулинич Александр Андреевич
|
ЕР
|
6
|
Субботин Денис Викторович
|
ЕР
|
7
|
Подойма Олег Николаевич
|
ЕР
|
8
|
Фролов Ярослав Александрович
|
ЕР
|
9
|
Шпикельман Александр Михайлович
|
ЕР
|
10
|
Биль Андрей Альбертович
|
ЕР
|
11
|
Захарова Татьяна Геннадьевна
|
ЕР
|
12
|
Диденко Ирина Валериевна
|
ЕР
|
13
|
Шимкив Андрей Иванович
|
ЕР
|
14
|
Мамедов Майис Пирвердиевич
|
ЕР
|
15
|
Юминов Денис Юрьевич
|
ЕР
|
16
|
Родина Зоя Николаевна
|
ЕР
|
17
|
Гришунин Игорь Федорович
|
ЕР
|
18
|
Юданов Анатолий Васильевич
|
ЕР
|
19
|
Козловская Екатерина Николаевна
|
ЕР
|
20
|
Лебедев Евгений Владимирович
|
ЕР
|
21
|
Тыртышный Антон Григорьевич
|
КПРФ
|
22
|
Поляков Илья Леонидович
|
НЛ
|
23
|
Шаблинский Евгений Сергеевич
|
ЕР
|
24
|
Илюxин Вячеслав Викторович
|
РОДИНА
|
25
|
Чернышов Денис Владимирович
|
ЕР
|
26
|
Спасских Елена Игоревна
|
ЕР
|
27
|
Подгорный Евгений Анатольевич
|
ЕР
|
28
|
Савельев Александр Геннадьевич
|
ЕР
|
29
|
Козловский Дмитрий Анатольевич
|
ЕР
|
30
|
Новоселов Яков Борисович
|
КПРФ
|
31
|
Яковлев Роман Борисович
|
КПРФ
|
32
|
Макаров Дмитрий Александрович
|
КПРФ
|
33
|
Безрученкова Наталия Владимировна
|
ЕР
|
34
|
Конько Сергей Григорьевич
|
ЕР
|
35
|
Любавский Андрей Валерьевич
|
КПРФ
|
36
|
Лысенко Станислав Сергеевич
|
КПРФ
|
37
|
Плотников Владислав Львович
|
СРЗП
|
38
|
Хрипко Андрей Александрович
|
ЕР
В Совет депутатов города Новосибирска избраны:
|
№ округа
|
Фамилия, имя, отчество победителя
|
Партия
|
1
|
Николаева Екатерина Владимировна
|
ЕР
|
2
|
Адыбаева Юлия Владимировна
|
ЕР
|
3
|
Коновалов Юрий Андреевич
|
ЕР
|
4
|
Беспечная Ирина Пантелеевна
|
ЕР
|
5
|
Прохоров Евгений Вячеславович
|
ЕР
|
6
|
Згурин Александр Владимирович
|
ЕР
|
7
|
Клевасов Евгений Алексеевич
|
ЕР
|
8
|
Щепетнёв Александр Александрович
|
ЕР
|
9
|
Люмин Владислав Игоревич
|
ЕР
|
10
|
Шалимова Екатерина Викторовна
|
НЛ
|
11
|
Шамалев Андрей Игоревич
|
НЛ
|
12
|
Сафонкин Степан Александрович
|
НЛ
|
13
|
Константинова Ирина Игоревна
|
ЕР
|
14
|
Чернышев Павел Андреевич
|
ЕР
|
15
|
Воронина Елена Алексеевна
|
ЕР
|
16
|
Казаков Алексей Николаевич
|
ЕР
|
17
|
Рыбин Леонид Юрьевич
|
РОДИНА
|
18
|
Крайнов Евгений Анатольевич
|
ЕР
|
19
|
Тарасов Александр Валерьевич
|
ЕР
|
20
|
Кудин Игорь Валерьевич
|
ЕР
|
21
|
Асанцев Дмитрий Владимирович
|
ЕР
|
22
|
Бестужев Александр Владимирович
|
ЕР
|
23
|
Никитенко Роман Александрович
|
ЕР
|
24
|
Трубников Сергей Михайлович
|
ЕР
|
25
|
Зайцев Андрей Иванович
|
ЕР
|
26
|
Червов Дмитрий Валериевич
|
ЕР
|
27
|
Стрекалов Василий Валентинович
|
ЕР
|
28
|
Тямин Николай Андреевич
|
ЕР
|
29
|
Кулинич Денис Александрович
|
ЕР
|
30
|
Аникин Андрей Геннадьевич
|
ЕР
|
31
|
Покровский Кирилл Евгеньевич
|
ЕР
|
32
|
Чаховский Денис Александрович
|
ЕР
|
33
|
Миловзоров Егор Владимирович
|
ЕР
|
34
|
Гончарова Лилия Владимировна
|
ЕР
|
35
|
Гуща Роман Александрович
|
ЕР
|
36
|
Сурнина Юлия Сергеевна
|
ЕР
|
37
|
Шестакова Виктория Владимировна
|
ЕР
|
38
|
Ильиных Инна Сергеевна
|
ЕР
|
39
|
Мухарыцин Александр Михайлович
|
ЕР
|
40
|
Андронова Анастасия Анатольевна
|
ЕР
|
41
|
Гудовский Андрей Эдуардович
|
ЕР
|
42
|
Горшков Павел Александрович
|
КПРФ
|
43
|
Якуткин Илья Андреевич
|
КПРФ
|
44
|
Цыганов Сергей Владимирович
|
КПРФ
|
45
|
Байжанов Ерлан Омарович
|
КПРФ
|
46
|
Фельдбуш Александр Владимирович
|
ЕР
|
47
|
Стрельников Виктор Александрович
|
КПРФ
|
48
|
Бурмистров Антон Васильевич
|
КПРФ
|
49
|
Быковский Александр Олегович
|
ЕР
|
50
|
Бондаренко Сергей Валентинович
|
ЕР
Глава Новосибирской области Андрей Травников отметил, что партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах 2025 года на всех уровнях.
«Явка оказалась выше, чем в 2020 году, лучше организация – было меньше жалоб и заявлений. По результатам рассмотрения облизбирком существенных нарушений не отмечает. Входя в эту кампанию, мы ставили перед собой задачу улучшить результаты 2020 года», — заявил губернатор.
Ранее Сиб.фм публиковал заявления о нарушениях на выборах.