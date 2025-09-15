Возвращение в 90-ые, скупка голосов и незаконная агитация: о каких нарушения на выборах в Новосибирске заявили участники

14 сентября в Новосибирской области завершились трехдневные выборы в Горсовет и Заксобрание региона. По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 52,96%. Второе место с большим отрывом занимает КПРФ с результатом 10,70%. За ней следуют ЛДПР (9,33%) и партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,83%). Замыкают список партий, преодолевших пятипроцентный барьер, «Новые люди» (7,09%) и Партия пенсионеров (6,57%). Наименьшее количество голосов набрали «Зеленые» (0,89%) и «Родина» (0,67%).

Официально никаких грубых нарушений на выборах не было зафиксировано.

Некоторые участники выборной гонки говорят обратное.

Например, представители КПРФ заявили о том, что конкуренты из партии «Новые люди» скупают голоса маргиналов. В качестве доказательства они предъявили видео.

При этом со страницы во «ВКонтакте» коммуниста Андрея Жирнова журналист Сиб.фм получил сообщение с просьбой отдать голос за него. При этом агитации в дни выборов запрещена законом.

Депутат горсовета Ростислав Антонов выступил с громким заявлением о нарушениях и криминальном давлении на избирателей. Из поста Антонова следует, что его штаб подвергся массированной спам-атаке, а его помощники были задержаны полицией при попытке подать жалобу на избирательном участке.

«К людям, идущим на голосование, подходят "братки из 90-х" и предлагают продать свой голос за 1000 рублей», — заявил Антонов.

Депутат горсовета Георгий Андреев также заявил о скупке голосов избирателей. Видеообращение к полномочному представителю президента в СФО он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Идёт неприкрытая скупка голосов. Это является форменным бардаком, беспределом, и я искренне убежден, что это преступление», – сказал Андреев.

О скупке голосов в полицию сообщил кандидат по 30-му округу Законодательного собрания Яков Новоселов. Вызвана полиция.

«Возле дома по адресу Курганская, 36 выявлена попытка скупки голосов. Рядом находится школа № 188 с тремя избирательными участками. По данному факту лично мной была вызвана полиция, сейчас ждем. Злоумышленники пытаются скрыться», — заявил Яков Новоселов.