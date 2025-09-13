82.76% -1.2
сегодня 17:26
политика

Новосибирский коммунист Жирнов агитирует за свою кандидатуру в дни голосования на выборах 2025

Фото: соцсети Андрея Жирнова / Сиб.фм
Кандидат в депутаты Заксобрания НСО Андрей Жирнов устроил рассылку в социальных сетях с просьбой отдать свой голос за него на выборах. Все бы ничего, только к этому моменту идёт второй день трехдневного голосования. Сообщение от коммуниста получила журналист Сиб.фм 13 сентября.

«Я не первый год работаю на благо нашего района и округа. За это время вместе мы сделали много полезных дел», —хвастается в рассылке со своей личной странице во «ВКонтакте» Жирнов, не опускаясь до конкретики. — «Впереди — реализация тех задач, которые я получил от вас в качестве наказов. Надеюсь на ваш голос и дальнейшие взаимодействие».

Фото Новосибирский коммунист Жирнов агитирует за свою кандидатуру в дни голосования на выборах 2025 2

В избиркоме Новосибирской области ситуацию прокомментировали так:

«Агитация в дни выборов запрещена. Но для взвешенного и обоснованного ответа потребуется подать обращения в избирком. Ждём вашего обращения».

Сам Андрей Жирнов не ответил на звонок Сиб.фм на мобильный телефон. На момент публикации он проигнорировал и сообщения журналиста в мессенджеры с просьбой объяснить ситуацию.

При получении обратной связи от Жирнова материал будет дополнен.

Накануне в Новосибирске появились фейковые объявления о снятии коммуниста Тыртышного с выборов.

Виктор Бобровников
Главный редактор

