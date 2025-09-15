82.76% -1.2
сегодня 06:30
политика

«Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Новосибирской области

Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. Согласно предварительным данным ЦИК, обработано 9,76% протоколов участковых комиссий, по которым партия набирает 53,95% голосов.

Второе место с большим отрывом занимает КПРФ с результатом 10,70%. За ней следуют ЛДПР (9,33%) и партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,83%). Замыкают список партий, преодолевших пятипроцентный барьер, «Новые люди» (7,09%) и Партия пенсионеров (6,57%). Наименьшее количество голосов набрали «Зеленые» (0,89%) и «Родина» (0,67%).

В течение трёх дней в Новосибирске проходили выборы в Совет депутатов города и Законодательное собрание области. Избирательные участки завершили свою работу 14 сентября в 20:00. Окончательные предварительные итоги выборов Центризбирком подведет в ближайшее время.

Алена Бережнева
журналист

