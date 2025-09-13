Новосибирские коммунисты обвинили конкурентов в скупке голосов маргиналов на выборах

Представители партии КПРФ в Новосибирске 13 сентября обвинили конкурентов из партии «Новые люди» в подкупе избирателей. Соответствующий пост в телеграм-канале опубликовал бывший мэр Новосибирска, блогер Анатолий Локоть.

«На избирательных участках № 1562, 1563 задержаны двое молодых людей маргинального вида, которые пытались проголосовать за кандидатов от «Новых людей» — Шамалёва и Полякова. За их голоса им пообещали 500 рублей», — заявил Локоть.

Вот само видео:

Сиб.фм обратился за комментарием в штаб Ильи Полякова, соратником которого считается Андрей Шамалёв. Вот, что сказали в штабе:

«Я напомню, что в 2020 году в дни выборов по чатам Заельцовки и по соцсетям распространили видео, на котором изображающий пьяного артист, наряженный в жилетку с символикой волонтёров Полякова, среди дня мочился на киоск у остановки на площади Калинина. Тогда основными соперниками команды Полякова были представители КПРФ. Избиратели без разъяснений поняли, кто и зачем смастерил и распространил тот ролик. Команда Полякова уверенно победила. Думаю, так будет и на этот раз. Жители Заельцовки уже перекормлены политическими провокациями и верят только настоящим делам».

Коммунисты заявили о том, что не без труда подали жалобу на своих конкурентов в избирком

«Председатель участковой комиссии отказалась принимать жалобу у кандидата-коммуниста в городской совет. Впрочем, жалоба всё-таки была принята. На УИК приехал кандидат в депутаты Заксобрания Андрей Жирнов и юристы», — сообщил Локоть.

Стоит отметить, что Андрей Жирнов сегодня сам был замечен в нарушении правил агитации на выборах. Но он проигнорировал просьбу редакции объяснить ситуацию.