Новосибирская область почти закончила подготовку к зиме

Новосибирская область практически завершила подготовку к предстоящей зиме.

По данным на 15 сентября, общая готовность региона к отопительному сезону достигла 97%.

Плановый запуск тепла в дома начнется с 17 сентября. Как сообщается, на полный разворот системы теплоснабжения и подключение всех объектов потребуется две недели. Ожидается, что к 30 сентября отопление будет подано во все социальные учреждения и жилые дома.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании поручил местным властям в сжатые сроки завершить оставшиеся работы. Речь идет как о ремонтных мероприятиях, так и о оформлении необходимых документов для получения паспортов готовности. Глава региона выразил надежду, что в этом году число муниципалитетов, не уложившихся в сроки, сократится.

По информации и.о. министра ЖКХ и энергетики области Евгения Назарова, к отопительному периоду уже подготовлено 96% жилищного фонда (47,1 млн кв. метров), 99% котельных (1092 объекта), а также тысячи километров тепловых и водопроводных сетей. Топливные запасы на складах превышают нормативные значения: угля на котельных запасено 113% от нормы, а на ТЭЦ – 102%.

В министерстве оценили проведенную работу как удовлетворительную и подтвердили, что область в целом готова к началу отопительного периода.

