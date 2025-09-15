Новосибирская пенсионерка ушла в дом престарелых ради счастья своих сыновей

Пенсионерка из Новосибирска рассказала о жизни в доме престарелых. Ее историю приводит издание МК-Новосибирск 13 сентября.

Большую часть жизни Евгения Анатольевна работала медсестрой, после выхода на пенсию у нее ухудшилось здоровье. Женщина стала часто падать, самостоятельно она уже не могла вести хозяйство.

Родные ее не бросили: заботились о ней, пытались найти сиделку. После безуспешных попыток Евгения Анатольевна решила не обременять своих сыновей и их жен. Младшему она оставили свой дом, а сама отправилась в пансионат.

«Это самый лучший, вернее, это более-менее приемлемый способ выживания... У меня проблемы со здоровьем: нарушена координация, – говорит пенсионерка. – Но у меня дети есть, хорошие... Я просто решила избавить их от себя...»

Уход, обслуживание и питание пенсионерке в пансионате нравятся. Персонал в свою очередь отмечает «золотой» характер женщины. Подробности в публикации МК-Новосибирск.

